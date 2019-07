Benjamin Lecomte reforça Mónaco do português Leonardo Jardim

O guarda-redes francês Benjamin Lecomte vai representar o Mónaco, orientado pelo português Leonardo Jardim, nas próximas cinco épocas, anunciou hoje o clube da primeira liga francesa de futebol.

"Tenho orgulho de me juntar ao Mónaco, um grande clube do campeonato francês. É um novo desafio na minha carreira e chego com muita motivação. Espero que todos tenhamos uma ótima temporada juntos", referiu Lecomte, em declarações ao site oficial dos monegascos.