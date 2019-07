O internacional francês Antoine Griezmann considerou esta terça-feira o argentino Lionel Messi, seu novo companheiro no FC Barcelona, "a imagem do futebol".

"Para mim, ele é um número um, como o LeBron [James] no basquetebol. O LeBron é a imagem do basquetebol, da NBA, como Messi é a imagem do futebol", disse o campeão do mundo, um dia depois do seu primeiro treino no clube catalão.

O reforço oriundo do Atlético de Madrid entende que o 'capitão' dos catalães "tem algo diferente, um talento que só se vê a cada 30 anos ou mais".

O gaulês de 28 anos diz que chegou para "ajudar o máximo possível dentro e fora de campo", assumindo que se vai "divertir" no relvado e fora do mesmo com o companheiro sul-americano e todos os outros.

Griezmann chegou ao FC Barcelona a troco de 120 milhões de euros, proveniente do Atlético de Madrid, que, neste defeso, já contratou João Félix ao Benfica.

"Estou ansioso para jogar na frente de meus novos adeptos. Acho que já me conhecem, sou alguém que dá tudo no campo e com certeza vamos curtir juntos", concluiu.

Griezmann partiu com a equipa para o Japão para a digressão asiática dos 'blaugranas', com jogos em 23 de julho com o Chelsea e quatro dias depois com o Vissel Kobe, o campeão nipónico e no qual alinha a antiga lenda do FC Barcelona Andrés Iniesta.



Lusa