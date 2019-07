Pêpê desvincula-se do Benfica e fica em definitivo no Vitória de Guimarães

O médio português Pêpê tornou-se futebolista do Vitória de Guimarães a título definitivo, após desvincular-se do Benfica, regressando assim ao clube da primeira liga, que representou na última época, anunciaram hoje as águias.

"Por acordo entre os clubes, o médio português, Pêpê termina a relação contratual com o Sport Lisboa e Benfica, sendo cedido a título definitivo à formação do Vitória de Guimarães", pode ler-se no site oficial dos encarnados.

O internacional sub-21 ingressou no Benfica na temporada 2009/2010, tendo feito parte da formação do Benfica até ser emprestado ao Estoril Praia, em 2017/2018, representando depois o clube minhoto na última época.

Lusa