Salvio de saída e Mattia Perin assina pelo Benfica

O guarda-redes italiano Mattia Perin chega esta quarta-feira a Lisboa para assinar pelo Benfica, saindo da Juventus por 15 milhões de euros.

Ainda no Benfica, Salvio está de saída e vai jogar no Boca Juniors e João Ferreira, lateral direito de 18 anos, segue dos encarnados para a Juventus por empréstimo com opção obrigatória de compra.

O FC Porto apresentou uma proposta ao Paris Saint-Germain para contratar o guarda-redes alemão Kevin Trapp.

Maxi Pereira deve continuar a carreira em Portugal e assinar pelo Boavista.