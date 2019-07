Sporting de Braga vence Millwall por 2-1

O Sporting de Braga venceu esta terça-feira o Millwall, do segundo escalão do futebol inglês, num jogo particular realizado no Estádio da Nora, no Algarve, por 2-1 e prossegue a pré-época 100 por cento vitoriosa.

Palhinha, aos 17 minutos, após um canto, inaugurou o marcador de cabeça, mas O'Brien empatou ainda na primeira parte, num lance algo confuso, também na sequência de um canto.

O golo da vitória chegou dos pés de André Horta, que, depois de tabelar com Murilo, rematou rasteiro e fez o segundo dos bracarenses.

Foi a quarta vitória neste defeso da equipa orientada por Sá Pinto neste defeso, depois dos triunfos sobre Oliveirense (4-1), Varzim (5-1) e Portimonense (1-0).

Lusa