Antigo jogador da Académica e do Sporting morre aos 67 anos

O antigo futebolista Camilo Conceição, que jogou quase toda a carreira na Académica e ainda representou o Sporting, morreu aos 67 anos, revelaram hoje os "estudantes".

Camilo Conceição, natural de Angola, começou a jogar no início dos anos 70 no Recreativo da Caála, antes de jogar no Benfica do Huambo e, já em Portugal, estrear-se pela Académica, na época de 1975/76.

O médio, que alinhou no Sporting em 1976/77, regressaria a Coimbra na temporada seguinte, fazendo toda a carreira, até 1985, nos "estudantes".

De acordo com a Académica, o velório do antigo jogador está marcado para hoje, a partir das 15:30, na Igreja de Santo António dos Olivais, em Coimbra.

Lusa