Nadadoras chinesas de 13 anos conquistam ouro e prata nos Mundiais

As chinesas Chen Yuxi e Lu Wei, de apenas 13 anos, conquistaram hoje as medalhas de ouro e prata na prova de saltos para a água, durante os Mundiais de natação, que decorrem em Gwangju, na Coreia do Sul.

Chen Yuxi tornou-se na mais jovem nadadora a vencer a prova nos últimos 28 anos, depois da sua compatriota Fu Mingxia ter arrecadado a medalha de ouro em 1991, com 12 anos de idade.

As duas atletas chinesas partilharam o pódio com a norte-americana Delaney Schnell, de 20, que arrecadou a medalha de bronze.

Lusa