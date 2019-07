O Atlético de Madrid fez esta terça-feira o jantar anual do clube e pôs os reforços João Félix e Herrera a cortar leitões. Esta é uma tradição do clube: cortar leitões com pratos e, em seguida, parti-los.

O avançado português e o médio mexicano estrearam-se nesta prova em jeito de praxe.

O capitão de equipa Koke e o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, deram o exemplo e mostraram como se faz.