Presidente do Boca Juniors dá as boas-vindas a Salvio na conta do Twitter

O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, deu esta quarta-feira as boas-vindas ao extremo Eduardo Salvio, em vias de deixar o Benfica para o clube da Liga argentina de futebol.

Embora ainda não tenha sido oficializada a transferência de Toto Salvio para o clube de Buenos Aires, o presidente do 'Boca' desejou as boas-vindas ao internacional argentino na sua conta de Twitter, na qual surgiu ao lado do jogador numa fotografia em que este segurava uma camisola do clube.

O Benfica ainda não oficializou a saída de Salvio, mas o jogador já não integrou a equipa que se encontra a estagiar nos Estados Unidos tendo em vista a nova época.



Lusa