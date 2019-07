Internacional inglês Daniel Sturridge suspenso seis semanas por apostas ilegais

O ex-futebolista do Liverpool Daniel Sturridge, que na última temporada alinhou por empréstimo no West Bromwich, foi suspenso por seis semanas por apostas ilegais, informou esta quinta-feira a federação inglesa (FA).

De acordo com uma comissão reguladora independente, Daniel Sturridge, de 29 anos, pediu ao seu irmão para apostar na sua possível transferência para os espanhóis do Sevilha, em janeiro de 2018.

O avançado internacional inglês, que soma 26 chamadas à seleção, foi suspenso por seis semanas de toda a atividade relacionada com o futebol, das quais quatro são condicionais.

Daniel Sturridge, que após fracassado o empréstimo ao Sevilha foi cedido ao West Bromwich, também foi multado em 75 mil libras (cerca de 83.500 euros) e só poderá voltar a jogar a partir do dia 31 de julho.

O internacional inglês deixou o Liverpool, campeão europeu em título, no final de junho, após o fim do contrato. Além do Liverpool e do West Bromwich, o esquerdino Daniel Sturridge representou o Manchester City e o Chelsea, depois de, nos escalões de formação, ter representado Aston Villa e Coventry.

Lusa