O lateral português Wilson Manafá voltou esta quinta-feira a treinar com o plantel do FC Porto, na véspera do encontro particular com o Betis, da Copa Ibérica de futebol.

De acordo com a informação publicada no site dos 'dragões', o avançado André Pereira é o único jogador no boletim clínico portista e hoje realizou treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar às 10:30 de sexta-feira, em Lagos, defrontando às 20:30 o Betis, na meia-final da Copa Ibérica.

Lusa