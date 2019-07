Sporting de Braga e Marítimo empatam a zero em Portimão

O Sporting de Braga e o Marítimo empataram hoje 0-0, em jogo de pré-época realizado no campo do Hotel Penina, em Portimão, à porta fechada, entre duas equipas da I Liga portuguesa de futebol.

A partida teve uma duração de 60 minutos e teve a melhor oportunidade para a formação de Ricardo Sá Pinto na primeira parte, com uma grande penalidade desperdiçada por Stojiljkovic.

Este é o primeiro empate dos arsenalistas na pré-temporada, após quatro triunfos em quatro jogos, e o terceiro dos madeirenses em outros tantos jogos realizados no estágio no Algarve.

O próximo encontro de ambas as equipas realiza-se na sexta-feira, quando o Marítimo vai defrontar a seleção do Bahrain, orientada por Hélio Sousa, às 09:30, enquanto o Sporting de Braga mede forças com os franceses do Lille, pelas 20:00.

