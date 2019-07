Ex-selecionador argentino Carlos Bilardo em estado grave

O treinador Carlos Bilardo, campeão mundial de futebol com a Argentina em 1986, está hospitalizado em estado grave, depois de uma intervenção cirúrgica ao cérebro, noticiou esta sexta-feira a agência AFP.

Bilardo, de 80 anos, que sofre de um problema neurológico, a síndrome de síndrome de Hakim-Adams, encontra-se há 48 horas na unidade de cuidados intensivos do Instituto de Diagnóstico de Buenos Aires.

"Tenho de lhe agradecer eternamente por nos ter incutido o respeito pela camisola da Argentina, o que significa pertencer à seleção", disse o antigo guarda-redes Sergio Goycochea, preocupado com o selecionador que o levou ao Mundial1990.

Médico de profissão, Carlos Bilardo assumiu a seleção argentina em 1982 e esteve no último Mundial conquistado pelo país, na famosa edição da 'mão de Deus' de Maradona, no México, e na final de 1990, em Itália, em que perdeu com a Alemanha.



Lusa