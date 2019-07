Futebolista Cloé Lacasse assina por duas épocas com o Benfica

A avançada Cloé Lacasse, de 26 anos, nascida no Canadá e naturalizada islandesa, foi contratada por duas épocas para a equipa de futebol do Benfica, informou o hoje o clube lisboeta.

"Cloé Lacasse, avançada polivalente de 26 anos, assinou contrato, por duas épocas, com o Benfica", indica a nota do clube.

A jogadora chega ao Benfica proveniente do IBV, da Islândia, clube que representou nas últimas cinco épocas.

"O Benfica tem uma história fantástica e a equipa feminina tem jogadoras muito talentosas. Espero ganhar experiência e ser capaz de estar neste grupo fantástico, porque isso elevará as minhas habilidades e a minha carreira no futuro", disse Lacasse, em declarações à BTV.

Já o vice-presidente do Benfica com o pelouro do futebol feminino, Fernando Tavares, assinalou que esta é a primeira contração do Benfica fora do seu mercado natural, o brasileiro ou português, mas que será uma mais-valia.

"A Cloé é uma jogadora canadiana, que neste momento está a competir no campeonato islandês. É uma jogadora que vem acrescentar muito ao Benfica: é esquerdina, muito versátil, muito veloz, com uma grande capacidade de drible", explicou.

O Benfica estreou-se no futebol feminino na última época, conquistando o título da II divisão e garantindo a subida, bem como a Taça de Portugal, eliminado o campeão Sporting de Braga e vencendo na final o Valadares Gaia.

