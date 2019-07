O português João Sousa, 56.º do 'ranking' mundial de ténis, foi hoje eliminado nos quartos de final do torneio de Bastad, ao perder com o argentino Federico Delbonis, 70.º.

O tenista luso, oitavo cabeça de série, perdeu em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 7-5, em uma hora e 19 minutos de encontro.

O vimaranense somou o terceiro desaire frente a Delbonis, a quem já tinha vencido em três ocasiões.

Lusa