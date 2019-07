Portugal com 10 nadadores nos Mundiais em busca de 8 mínimos olímpicos

Portugal vai estar representado por 10 atletas nos Mundiais de natação pura, que decorrerão na Coreia do Sul, e tem como objetivo principal a "obtenção de oito mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020".

"O objetivo é que, numa perspetiva ideal, oito nadadores, consigam os mínimos para os Jogos de Tóquio. Isso implica, quase garantidamente, a presença nos 16 primeiros", disse o Diretor Técnico Nacional (DTN) José Machado, à agência Lusa.

O responsável admitiu que a presença em finais já exigirá tempos mais baixos do que os mínimos olímpicos: "Estou convencido que um nadador para obter uma marca dentro dos mínimos definidos para Tóquio muito certamente obterá uma classificação dentro dos 16 primeiros, a final já terá de ser um tempo mais abaixo".

José Machado garantiu que os 10 nadadores que vão representar Portugal na competição, que decorre em Gwangju, entre domingo e 28 de julho, têm todos experiência em grandes competições.

"Todos eles já participaram em competições internacionais importantes, nomeadamente campeonatos de Europa e campeonatos do Mundo do escalão sénior", disse, acrescentando: "Há quatro nadadores que já participaram nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro".

Sem querer eleger uma figura na seleção de seis atletas masculinos e quatro femininos, o DNT referiu apenas que "à partida, quem está à frente são os nadadores que já obtiveram mínimos: Alexis Santos, Gabriel Lopes, Tamila Holub, Diana Durães e Ana Catarina Monteiro".

Além destes, vão representar Portugal os nadadores Victoria Kaminskaya, Diogo Carvalho, João Vital, Miguel Nascimento e Tomás Veloso, naquela que será a maior comitiva das últimas edições de Mundiais de natação pura.

"Há quatro anos, em Kazan, tivemos cinco nadadores, há dois, em Budapeste tivemos sete e este ano chegámos aos 10", disse José Machado, referindo que a seleção fez um estágio em Barcelona e outro em Macau, antes de partir para a Coreia do Sul.



- Convocados para os Mundiais de natação pura:

Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense), 100 metros mariposa e 200 metros mariposa.

Diana Durães (Benfica), 400 metros livres, 800 metros livres e 1500 metros livres.

Tamila Holub (Sporting de Braga), 800 metros livres e 1500 metros livres.

Victoria Kaminskaya (Benfica), 200 metros bruços, 200 metros estilos e 400 metros estilos.

Alexis Santos (Sporting), 50 metros costas, 200 metros estilos e 4x200 metros livres.

Diogo Carvalho (Galitos de Aveiro), 4x200 livres.

Gabriel Lopes (Louzan Natação), 100 metros costas, 200 metros costas e 200 metros estilos.

João Vital (Sporting), 400 metros estilos.

Miguel Nascimento (Benfica), 50 metros livres, 100 metros livres, 200 metros livres e 4x200 metros livres.

Tomás Veloso (Clube Náutico Académico de Coimbra), 4x200 metros livres.

