Salvio deixa mensagem de gratidão e diz que amará o Benfica para sempre

O futebolista internacional argentino Salvio deixou uma mensagem de gratidão aos adeptos do Benfica, um clube em que esteve oito épocas e que diz que amará para sempre.

"Foram oito épocas em que passei por muitíssimas coisas, foram momentos de muitas alegrias, mas também tive momentos difíceis onde vocês nunca me deixaram cair e sempre me deram forças para continuar. Vou levar tudo isto na minha memória e jamais vou deixar de amar o Benfica", escreveu o jogador nas redes sociais.

A saída de Salvio foi oficializada na quinta-feira pelo Benfica, com os encarnados a adiantarem que o extremo, de 29 anos, foi transferido para o Boca Juniors.

Horas depois, o jogador reagiu igualmente à saída, deixando palavras de agradecimento e manifestando a forte ligação que tem ao clube lisboeta, dizendo que a sua partida lhe proporciona sentimentos contraditórios.

"Sinceramente chorei como um bebé ao saber que tinha de me despedir e é uma mistura de sentimentos que poucas pessoas vão entender porque agora sinto me feliz por continuar num clube tão grande como o Boca", disse Salvio.

O argentino reconheceu o "privilégio" de vestir a camisola do Benfica, referindo-se aos adeptos encarnados - "benfiquistas da minha vida".

O argentino chegou à Europa em 2009/10 para jogar pelo Atlético de Madrid, que o emprestou aos encarnados na temporada seguinte.

Salvio regressaria definitivamente ao Benfica em 2012/13, após outra temporada nos colchoneros.

No Benfica, Salvio conseguiu 14 títulos (cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças).Salvio regressa, assim, à Argentina, onde apenas tinha atuado no Lanús, clube no qual fez a sua formação.

