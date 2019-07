Carlos Vinicius contratado pelo Benfica por 17 milhões de euros

O avançado brasileiro Carlos Vinicius vai jogar no Benfica durante cinco temporadas, até 30 de junho de 2024, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol, que pagaram 17 milhões de euros (ME) pela transferência ao Nápoles.

Os ‘encarnados’ confirmaram a contratação do brasileiro, de 24 anos, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em que detalham que o avançado fica com uma cláusula de rescisão de 100 ME.

Carlos Vinicius jogou na última temporada no Mónaco e no Rio Ave, em ambos os casos por empréstimo da formação napolitana. Antes, o avançado vestiu a camisola do Real Massamá, por cedência do Grêmio Anápolis.

Em declarações à BTV, o avançado assumiu estar a cumprir um “sonho”, ao chegar “a um clube enorme do futebol europeu e mundial”.

"A experiência de já ter passado por alguns clubes é boa para mim, para a minha carreira e agora procuro agregar tudo isso ao Benfica. Eu e a minha família sentimo-nos bem aqui em Portugal, sinto-me à vontade. Agora defendo as cores do Benfica, defendo esta nação e é procurar dar tudo num país que me acolheu muito bem, acolheu muito bem a minha família. Tenho tudo para, em conjunto com a família benfiquista, sairmos todos felizes”, prosseguiu.

Lusa