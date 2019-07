FC Porto informa que Loum contraiu microrrotura na coxa direita

O futebolista senegalês Mamadou Loum contraiu uma microrrotura na coxa direita durante o jogo de sexta-feira frente ao Bétis, revelou este sábado o FC Porto, dando também conta que o avançado André Pereira realizou treino condicionado.

Depois da vitória sobre o conjunto espanhol, nas grandes penalidades, que garantiu a qualificação para a final da primeira edição da Copa Ibérica (que se joga no domingo), o plantel do FC Porto voltou ao treinos esta manhã, em Lagos, onde estagia desde segunda-feira.

"Os únicos jogadores que estiveram à margem do grupo foram Loum, que fez tratamento depois de contrair uma microrrotura na coxa direita ontem frente ao Bétis, e André Pereira, que realizou treino condicionado", informaram os 'dragões' através do seu 'site'.

No domingo, às 20:30, os 'azuis e brancos' defrontam o vencedor do jogo entre o Portimonense e o Getafe.

Também no 'site' do FC Porto, foram divulgadas as primeiras impressões do reforço Luis Díaz, extremo colombiano de 22 anos contratado ao Junior Barranquilla.

"As sensações são boas, o grupo está a trabalhar diariamente para fazer as coisas bem. Fui muito bem-recebido pelas pessoas, a equipa está num bom momento e estamos a trabalhar todos os dias para melhorar", afirmou Luis Díaz.

O extremo revelou que recebeu ótimas referências sobre o novo clube de outros colombianos que fizeram história no Dragão, como James Rodríguez e Falcao, bem como do selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz.

"O que eles me disseram foi totalmente certo. Disseram-me que o FC Porto era um clube muito grande, que ia ser muito bom para a minha carreira, que ia crescer aqui como jogador. Tem sido assim, isto é o que eu esperava", sublinhou, garantindo que se sente preparado para "contribuir para a equipa" atingir os seus objetivos.



