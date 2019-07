João Sousa qualifica-se para a segunda ronda do torneio de Gstaad

O tenista português João Sousa, quinto cabeça de série, qualificou-se hoje para a segunda eliminatória do torneio ATP 250 de Gstaad, ao vencer o belga Steve Darcis na estreia na prova suíça em terra batida.

João Sousa, 49.º do ranking mundial, impôs-se em dois sets a um tenista classificado 149 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 198.ª posição, por duplo 6-4, após uma hora e um minuto de confronto.

O tenista português, de 30 anos, venceu o encontro com relativa facilidade, sem sofrer qualquer quebra de serviço e quebrando o do belga por duas vezes (uma em cada parcial), fechando a partida ao segundo match point de que dispôs.

Na segunda ronda do torneio de Gstaad, correspondente aos oitavos de final, o português vai defrontar o italiano Gian Marco Moroni, 265.º posicionado do ranking e proveniente da fase de qualificação, que hoje bateu o espanhol Tommy Robredo, 167.º tenista do mundo, por duplo 6-2.

Lusa