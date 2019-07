Seleção de sub-19 tenta hoje alcançar a final do Europeu

A seleção portuguesa de futebol de sub-19, detentora do título europeu, procura hoje chegar pela 13.ª vez e terceira consecutiva à final do campeonato da Europa da categoria, na meia-final com a República da Irlanda, em Erevan, na Arménia. O jogo começa às 15h00.