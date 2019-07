Danilo Pereira vai ser hoje reintegrado nos trabalhados do plantel do FC Porto.

Segundo o Record, o jogador vai juntar-se ao treino desta tarde no Olival e não será alvo de nenhum procedimento disciplinar por parte da SAD.

Durante o estágio no Algarve, o capitão do FC Porto foi afastado do grupo devido a um desentendimento com o treinador, Sérgio Conceição.

Os dois terão discutido ao telefone na segunda-feira e Sérgio Conceição terá posto em causa o lugar do jogador.

Danilo regressa esta quinta-feira ao plantel do Futebol Clube do Porto que prepara o jogo de sábado frente ao Mónaco, no Estádio do Dragão.