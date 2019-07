Victoria Kaminskaya volta a bater recorde nacional dos 200 metros bruços

A nadadora portuguesa Victoria Kaminskaya bateu hoje pela segunda vez o recorde nacional dos 200 metros bruços, apesar de ter falhado a qualificação para a final da prova dos Mundiais de Gwangju, na Coreia do Sul.

Kaminskaya nadou a distância em 2.25,67 minutos, retirando 39 centésimos ao anterior máximo, de 2.26,06, que tinha estabelecido horas antes, durante as eliminatórias, ficando a apenas 15 centésimos da marca de qualificação direta para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 (2.25,52).

No total, a nadadora do Benfica retirou hoje mais de 1,5 segundos ao recorde nacional de 2.27,19 minutos, que tinha estabelecido em 06 de agosto de 2018, em Glasgow, na Escócia, mas não conseguiu apurar-se para a final da prova, terminando com o 12.º melhor tempo, entre 16 atletas.

Lusa