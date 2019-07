O Benfica venceu esta quinta-feira o Christos FC, uma equipa de Baltimore, por 6-0 num jogo à porta fechada em Nova Jérsia, nos Estados Unidos.

Zivkovic e Jota marcaram dois golos e Caio Lucas e Samaris marcaram os outros dois.

O próximo encontro do Benfica é no domingo com o AC Milan, que será o último jogo da equipa na International Champions Cup.