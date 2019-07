A piloto de motociclismo Filipa Gomes morreu esta quinta-feira no hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência do acidente sofrido no domingo, no Circuito do Estoril, em Cascais.

A piloto competia na Copa Dunlop Motoval, no âmbito do campeonato nacional de velocidade. Foi assistida de imediato pela equipa médica e encaminhada para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Filipa Gomes tinha 38 anos.