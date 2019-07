Real Madrid empresta Dani Ceballos ao Arsenal

O Arsenal garantiu o empréstimo, por uma época, do futebolista internacional espanhol Dani Ceballos, sem lugar no plantel do Real Madrid, anunciou esta sexta-feira o clube inglês.

"Estamos muito entusiasmados por ver o Dani juntar-se a nós, pois é um jogador talentoso, com grandes capacidades técnicas, criativas e de precisão", congratulou-se o treinador dos londrinos, o espanhol Unai Emery.

Nem o Real Madrid nem o Arsenal revelaram detalhes quanto ao empréstimo do médio, de 22 anos, sem opção de compra.

Os ingleses pagam o salário de Ceballos, de cerca de três milhões de euros por ano.

Campeão da Europa de sub-21 em junho e já internacional A pela Espanha, Ceballos disputou 56 jogos pelo Real Madrid, ao qual chegou em 2017, oriundo do Bétis, mas não se encaixa nos planos do treinador Zinedine Zidane.

