João Félix marca e assiste na goleada histórica do Atlético ao Real Madrid

O jovem internacional português João Félix, que custou 126 milhões de euros, marcou um golo e ofereceu dois sexta-feira na histórica goleada do Atlético de Madrid ao Real Madrid (7-3), em encontro da Internacional Champions Cup em futebol.

No MetLife Stadium, em East Rutherford, o ex-jogador do Benfica ofereceu um 'bis' a Diego Costa, que acabou com um 'póquer' (1, 28, 45, de penálti, e 51) e expulso (65), e marcou outro (8), num embate em que alinhou 67 minutos, depois dos escassos 26, por culpa de uma lesão, na estreia, com o Numancia.

"Ganhar é sempre bom e a este rival é melhor ainda e tem um sabor especial. Vamos trabalhar sempre para fazer o melhor possível, para marcar o maior número de golos e sofrer o menor número de golos para podermos ganhar, que é sempre o nosso objetivo", disse João Félix, garantindo que a vitória "dá mais confiança", mas que a equipa continuará a trabalhar "da mesma forma e com os pés bem assentes na terra".

O argentino Ángel Correa (19 minutos) e o suplente Vitolo (70) apontaram os outros golos dos 'colchoneros', enquanto Nacho (60), o francês Karim Benzema (85, de penálti) e Javi Hernández (89) marcaram os golos dos 'merengues', que saíram humilhados, mas que bem poderiam ter sofrido um desaire na 'casa' das dezenas.

O encontro começou, praticamente, com um golo de Diego Costa, que só precisou de 45 segundos para bater Courtois, com um remate de pé direto, desviado em Sérgio Ramos, depois de uma assistência de João Félix.

A vantagem aumentou pouco depois, aos oito minutos, com João Félix, com classe, a encostar com o bico da bota direita, à entrada da pequena área, depois de arrancada de Saúl Ñíguez pela esquerda.

Com o Real 'abananado', João Félix falhou por pouco o terceiro, aos 10 minutos, mas este apareceu aos 19, num remate de primeira do argentino Ángel Correa, entrado aos 13 a substituir o lesionado Álvaro Morata, servido por Koke.

Mais nove minutos, e mais um golo dos 'colchoneros', o 'bis' de Diego Costa, que não desaproveitou mais uma assistência de Saúl, depois de um mau passe de Sergio Ramos.

O Atlético continuou a 'massacrar' e Hermoso (32 minutos), Lemar (38) e João Félix (44) estiveram muito perto do quinto, que Diego Costa acabou por marcar, conseguindo o 'hat-trick', aos 45, de grande penalidade, após sofrer falta de Isco.

A 'humilhação' prosseguiu no início da segunda parte, com o Atlético a voltar com o mesmo 'onze' e a chegar ao sexto logo aos 51 minutos, o 'póquer' de Diego Costa, que aproveitou da melhor forma mais um passe de 'morte' de João Félix.

O Real Madrid, que na primeira parte só havia ameaçado num remate ao 'ferro' de Vinicius, aos 39 minutos, conseguiu reduzir aos 60, por Nacho, que, sem querer, desviou para dentro da baliza um centro da esquerda de Hazard.

O dérbi madrileno 'aqueceu' pouco depois, com Diego Costa e Carvajal a 'pegarem-se' e a acabarem os dois expulsos, aos 65 minutos.

Para a parte final, o jogo foi outro, entre suplentes, mas a 'tecla' foi a mesma, com o Atlético rapidamente a retomar o ascendente e a chegar ao sétimo, aos 70 minutos, após uma espetacular jogada individual de Vitolo.

Até ao final, os 'colchoneros' tiveram oportunidades suficientes para chegar à dezena, mas não foram eficazes e o Real Madrid logrou amenizar o desaire, com um penálti de Benzema, aos 85, e um tento de Javi Hernández (89).Com a ajuda de João Félix, o Atlético de Madrid fez história nos Estados Unidos.

