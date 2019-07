Portugal perde com Espanha no Europeu sub-19 e falha revalidação do título

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 falhou este sábado a revalidação do título europeu, ao perder por 2-0 com a congénere da Espanha, na final do Campeonato da Europa do escalão, disputada em Erevan.

A equipa orientada pelo selecionador Filipe Ramos foi incapaz de contrariar a supremacia da rival ibérica, confirmada com dois golos do avançado Ferrán Torres, aos 34 e 51 minutos, que permitiram à seleção espanhola conquistar o 11.º título europeu de juniores (oitavo no formato de sub-19), um recorde da competição.

A seleção portuguesa, que disputou pela terceira vez consecutiva a final do Europeu de sub-19, falhou a revalidação do título conquistado em 2018, depois de também se ter sagrado campeã em 1961, quando a prova se designava Torneio Internacional de Juniores, e em 1994 e 1999, sob o formato de Campeonato da Europa de sub-18.



Lusa