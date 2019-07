Portugal tenta revalidar título europeu de sub-19 em final inédita com Espanha

Portugal tenta este sábado o quinto título europeu de futebol de sub-19 e segundo consecutivo, na primeira final do Europeu da categoria em que encontra a recordista de vitórias Espanha, em jogo a disputar em Erevan.

Os portugueses têm quatro títulos europeus, o último em 2018, em 12 finais no escalão, enquanto a Espanha é, a par da Inglaterra, a seleção com mais cetros nos sub-19, com dez, em 14 finais.

Para chegarem à final do Europeu, que hoje termina na Arménia, os dois países integraram o mesmo Grupo A e apuraram-se para as meias-finais, então com vantagem da equipa das 'quinas', treinada por Filipe Ramos, pela diferença entre golos marcados e sofridos.

O confronto entre as duas seleções terminou com um empate a um golo, com Juan Miranda a marcar para a Espanha, aos 41 minutos, e Fábio Vieira para Portugal, aos 49.

No percurso na fase de grupos ambas derrotaram a anfitriã Arménia e a Itália, e nas meias-finais Portugal afastou com uma goleada a República da Irlanda, por 4-0, e a Espanha venceu no desempate por grandes penalidades a França, depois de um 'nulo'.

A seleção lusa chega à final como a mais eficaz no Europeu, com 12 golos marcados, e a Espanha em segunda, com sete. O melhor marcador no torneio é Gonçalo Ramos, com quatro golos, após um 'hat-trick' na meia-final.

A final de hoje tem início marcado para as 17:30 (horas de Lisboa), no Estádio Republicano, em Erevan.

