As autoridades egípcias descobriram, na sexta-feira, um cadáver no pátio de uma casa em construção na província de Gharbia, no Egito. Segundo o jornal espanhol Marca, a habitação pertence a Mohamed Elneny, jogador de futebol do clube inglês, Arsenal.

Terá sido o pai do jogador, Nascer Elneny, a descobrir o corpo e a alertar as autoridades. O caso está a ser investigado.

O jogador ainda não se pronunciou sobre o assunto.