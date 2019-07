Judoca Jorge Fonseca conquista bronze nos -100 kg em Zagreb

O judoca português Jorge Fonseca conquistou este domingo a medalha de bronze na categoria de -100 kg no Grande Prémio de Zagreb, ao vencer no combate decisivo o irlandês Benjamin Fletcher, por 'waza-ari'.

Jorge Fonseca, que esteve nos Jogos Olímpicos do Rio2016 e está em lugar de qualificação olímpica para Tóquio2020, em oitavo e num 'ranking' que se conclui em maio do próximo ano, garantiu a vitória com uma projeção a 1.23 minutos do final do combate.



Até chegar ao bronze, o judoca do Sporting efetuou quatro combates, com triunfos frente ao ucraniano Anton Savytskiy, ao azeri Zelym Kotsoiev e ao holandês Simeon Catharina, perdendo com o canadiano Shady Elnahas, que venceria a categoria.

Em prova hoje, dia destinado às categorias mais pesadas, estiveram igualmente Patrícia Sampaio e Yahima Ramirez, nos -78 kg, e Rochele Nunes, nos +78 kg, com as três judocas a serem eliminadas.

Patrícia Sampaio ainda disputou dois combates, mas perdeu com a sul-coreana Jeongyun Lee, por 'ippon'.

Em Zagreb, num momento em que os judocas procuram resultados e pontos para o apuramento olímpico, Portugal teve em ação 13 atletas, Jorge Fonseca teve o melhor resultado, seguido de Telma Monteiro, que fez quatro combates e foi sétima nos -57 kg.

