Keizer desvaloriza pré-época do Sporting sem vitórias

O Sporting perdeu este domingo por 2-1 com o Valência, em jogo de apresentação aos sócios para a época futebolística 2019/20, disputado no Estádio José Alvalade, falhando pelo segundo ano seguido a conquista do troféu Cinco Violinos.

Apesar da pré-época sem vitórias, Marcel Keizer acredita que o Sporting vai estar preparado para enfrentar o Benfica na Supertaça.