"No Reino do Leão" com Frederico Varandas

“No Reino do Leão” é uma reportagem a ser emitida esta quarta-feira no Jornal da Noite da SIC. A pré-época da equipa, as reuniões da formação e da SAD e todos os bastidores do clube. Vai ainda poder ver em primeira mão a remodelação da Academia em Alcochete.