Sá Pinto apela à paciência e união dos adeptos do Sporting de Braga

O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, lembrou este sábado que "a época será longa e poderá não ser linear", pedindo, por isso, paciência e união aos adeptos da equipa da I Liga portuguesa de futebol.

"Da equipa, podemos esperar ambição, espírito guerreiro, dedicação, compromisso com os objetivos, com o clube e com os adeptos, e superação. Queremos muito vencer e contamos muito com o vosso apoio", afirmou Sá Pinto, dirigindo-se a vários milhares de adeptos no final da apresentação do plantel, no âmbito do 'dia Sporting de Braga'.