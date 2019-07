Cristiano Ronaldo admite que “não foi fácil” sair do Real Madrid

Cristiano Ronaldo foi esta segunda-feira homenageado em Madrid, Espanha. O jogador português recebeu o prémio "Lenda" do jornal Marca, um troféu atribuído pelo mérito individual e coletivo ao longo da carreira.

A cerimónia contou com a presença de Florentino Pérez. Foi o reencontro de Cristiano Ronaldo com o presidente do Real Madrid, depois da saída do português, no verão passado, para a Juventus.

O capitão da seleção nacional foi surpreendido com vídeos dos troféus que conquistou e também por perguntas de crianças que envergaram as camisolas que Cristiano Ronaldo utilizou durante a carreira: Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Portugal.

Durante as respostas dadas às crianças presentes, Cristiano Ronaldo admitiu que não foi fácil sair do Real Madrid.

Pelos "merengues", o avançado internacional português realizou 438 jogos e marcou 450 golos.

Ronaldo começou a carreira nas escolas do Andorinha, antes de representar Nacional da Madeira, Sporting, Manchester United e Real Madrid, de onde se transferiu para os italianos da Juventus, no início da época passada.