Idrissa Gueye "desfalca" Marco Silva e assina pelo Paris Saint-Germain

O futebolista internacional ganês Idrissa Gueye deixa o Everton, de Marco Silva, e é reforço do Paris Saint-Germain, num contrato válido por quatro épocas, até 2023, informou hoje o clube francês.

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar que assinou com Idrissa Gueye. O médio assinou um contrato até 30 de junho de 2023, tornando-se o oitavo senegalês na história do clube e o 53.º de um país africano", refere o PSG no seu sítio oficial.

O médio, de 29 anos, finalista da Taça das Nações Africanas (CAN), é o sexto reforço do PSG, após as contratações de Mitchel Bakker, Marcin Bulka, Abdou Diallo, Ander Herrera e Pablo Sarabia.

"Farei tudo para justificar a confiança que mostraram em mim e para me integrar rapidamente num grupo recheado de jogadores talentosos", referiu o médio, citado pelo clube francês.

O valor da transferência não foi comunicado pelas partes, mas a imprensa indica que o PSG gastou 30 milhões para garantir o médio.

A transferência para o PSG significa um regresso a França do médio, que em 2008/09 se transferiu dos senegaleses do Diambars para o Lille, clube que representou até 2014/15, primeiro na equipa B e depois na principal.

Nas quatro últimas épocas, esteve em 2015/16 no Aston Vila e, depois, três épocas consecutivas no Everton, a última das quais com Marco Silva como treinador.

Lusa