Supertaça é "um jogo que todos sonham jogar"

O médio do Sporting Idrissa Doumbia afirmou hoje que a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, diante do Benfica, "é um jogo que todos sonham jogar" e destacou a importância de conquistar um troféu no início da temporada.

"Este é o tipo de jogos que todos os jogadores sonham jogar. Sabemos da importância deste jogo. É decidido em apenas um jogo, em 90 minutos. Estamos preparados e motivados para conquistar este troféu", disse Doumbia, em declarações à Sporting TV.

O médio costa-marfinense, de 21 anos, contratado em janeiro aos russos do Akhmat Grozny, assegurou que todo o plantel 'leonino' está a par da importância do dérbi de domingo, no Estádio Algarve.

"Sabemos o que representa ganhar este troféu, tanto para o clube como para os jogadores. Temos de fazer tudo para vencer este troféu, temos de deixar tudo em campo", referiu, salientando: "Ganhar um troféu no início de uma temporada é magnífico. Espero que o consigamos."

Por outro lado, Doumbia, que foi titular em quatro dos cinco jogos de preparação do Sporting na pré-época, disse sentir-se "bem física e mentalmente".

Benfica e Sporting disputam a Supertaça Cândido de Oliveira no domingo, a partir das 20:45, no Estádio Algarve.

Com Lusa