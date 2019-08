AC Milan oficializa contratação de Rafael Leão por cinco épocas

O avançado português Rafael Leão assinou contrato com o AC Milan por cinco épocas, informou hoje o clube italiano, com o futebolista a chegar a Milão proveniente dos franceses do Lille.

"O AC Milan tem o prazer de comunicar que o clube chegou a um acordo com o LOSC Lille para a aquisição do avançado português Rafael Alexandre da Conceição Leão. O atacante, de 20 anos, junta-se aos rossoneri num acordo de cinco anos", refere o AC Milan no seu site oficial.

Em declarações à agência noticiosa France Press (AFP), o presidente do Lille, Gérard Lopez, afirmou no domingo que os milaneses tinham feito "uma proposta de 35 milhões de euros, mais 20 por cento do montante de uma futura venda".

O clube transalpino, quinto classificado na última temporada da Série A, lembra o percurso de Rafael Leão, que assinou pelo Lille no verão de 2018, depois de se ter estreado pela equipa principal do Sporting em 2017.

O jogador, formado nos leões, foi um dos nove futebolistas que rescindiram unilateralmente com o Sporting, após o ataque de adeptos à academia de Alcochete, em maio de 2018, no final de um campeonato em que a equipa terminou em terceiro.

Alguns jogadores acabariam por chegar a acordo ou até regressarem ao Sporting, já sob a gestão de um presidente interino, na ocasião Sousa Cintra, mas Rafael Leão manteve um litígio com o antigo clube.

O Sporting reclama do antigo jogador uma indemnização de 45 milhões de euros.No Lille, que foi vice-campeão francês, o avançado disputou 26 jogos e marcou oito golos.

O AC Milan conta no seu plantel com o também avançado luso André Silva, que na última época esteve emprestado ao Sevilha, e que chegou a ser dado como certo no Mónaco para esta temporada, num negócio que acabou por não acontecer.

Esta época os rossoneri, que deixaram de ter como treinador Gennaro Gattuso, serão treinados por Marco Giampaolo, antigo técnico da Sampdoria.

