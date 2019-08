Terminada a participação na Audi Cup, Zinédine Zidane foi confrontado com a informação de que Gareth Bale, que não viajou com a equipa para a Alemanha, teria estado a jogar golfe durante a derrota do Real Madrid com o Tottenham, jogo que se realizou na terça-feira ao final da tarde.

O técnico francês escusou-se a comentar se, a confirmar-se, vai haver consequências disciplinares ou desportivas.

Zidane garantiu apenas que não vai interferir na vida pessoal dos jogadores.