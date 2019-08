Jorge Jesus destaca “primeira parte espetacular” do Flamengo

O Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, conseguiu na quarta-feira um lugar nos quartos de final da Taça Libertadores em futebol, ao eliminar os equatorianos do Emelec no desempate por penáltis (4-2), no Maracanã.

Depois do jogo, Jorge Jesus estava naturalmete satisfeito com o objetivo alcançado.