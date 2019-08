Benfica e Sporting defrontam-se na final da Supertaça no domingo

Os rivais Benfica e Sporting protagonizam no domingo o primeiro grande duelo futebolístico da época 2019/20, ao defrontarem-se numa rara final da Supertaça, para a qual o campeão nacional parece em melhor forma.



Enquanto o Benfica está em vias de se tornar a primeira equipa portuguesa a vencer a International Champions Cup (ICC), prova de pré-temporada que reúne alguns dos principais clubes mundiais, o Sporting terminou a fase de preparação sem qualquer vitória nos seis jogos que disputou.



Apesar de ter averbado três empates e outras tantas derrotas - a última das quais no domingo, frente ao Valência (2-1), na apresentação aos adeptos -, nem foi negativo na pré-época dos 'leões', que conseguiram empatar 2-2 com o Liverpool, atual campeão europeu.



Os encontros particulares confirmaram que o Sporting se mantém muito dependente do médio Bruno Fernandes, autor de quatro dos oito marcados pela equipa de Alvalade, mas o Benfica parece ainda não ter encontrado um substituto à altura de João Félix, transferido para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, não obstante o percurso vitorioso.



Apesar de estar muito perto de conquistar a ICC, algo que só o Manchester United está em condições de evitar, as exibições dos 'encarnados' estão longe de encantar os seus adeptos, além de ter defrontado alguns dos adversários mais acessíveis da prova: Chivas (3-0), Fiorentina (2-1) e AC Milan (1-0).



Além de João Félix, o Benfica perdeu ainda o extremo argentino Salvio, para o Boca Juniors, e o avançado brasileiro Jonas, que terminou a carreira, dois dos jogadores mais influentes no passado recente das 'águias', reconfigurando a frente de ataque com o espanhol Raul de Tomás (ex-Real Madrid) e o brasileiro Carlos Vinícius (ex-Nápoles).



O Sporting, que viu o médio sérvio Gudelj terminar o empréstimo e rumar ao Sevilha, reforçou a defesa com Luís Neto e Rosier, mas o central não tem sido capaz de se impôs à dupla Mathieu/Coates e o lateral direito ainda recupera de uma lesão, enquanto no ataque o argentino Vietto está a ter mais oportunidades do que Rafael Camacho.



Apesar de ser um dos confrontos com mais história no futebol português, os dois clubes disputaram a Supertaça apenas três vezes, com vantagem para o Sporting, que se impôs nas duas últimas, em 1987 (vitórias por 3-0 e 1-0) e 2015 (1-0), depois de o Benfica ter conquistado o troféu em 1980 (2-2 e triunfo por 2-1).



Os treinadores Bruno Lage e Marcel Keizer defrontaram-se apenas três vezes, todas na época passada, com vantagem do técnico benfiquista, que se impôs por 4-2 em Alvalade para a Liga e por 2-1 em casa na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, antes de ser eliminado no estádio do Sporting, ao perder por 1-0.



Depois de as três últimas edições da prova terem sido realizadas em Aveiro, o confronto entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal volta a disputar-se a partir das 20:45 no Estádio Algarve, palco do último confronto entre os rivais lisboetas na prova, favorável ao Sporting.

