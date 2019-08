Gonçalo Paciência bisa em dia de aniversário e apura o Eintracht na Liga Europa

Dois golos do internacional português Gonçalo Paciência confirmaram hoje o apuramento do Eintracht Frankfurt para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, enquanto as assistências de Diogo Jota e João Moutinho ajudaram o Wolverhampton a seguir em frente.

Em dia de aniversário, o avançado ex-FC Porto inaugurou o marcador na Commerzbank-Arena à passagem do minuto 37, viu o Flora restabelecer a igualdade, aos 40, por Sinyavskiy, e fez o 'bis' aos 54, de grande penalidade, garantindo a presença na próxima fase, depois da vitória (2-1) na primeira mão, na Estónia.

Na deslocação à Irlanda, depois do triunfo (2-0) no Molineux, perante o Crusaders, Diogo Jota, que marcou o primeiro tento na passada semana, voltou a estar em destaque hoje na vitória, por 4-1, desta vez a assistir o antigo avançado do Benfica Jimenez, aos 15, tal como fez o médio João Moutinho, aos 45, também para o mexicano.

Antes, Bennett (13) introduziu a bola na própria baliza, mas viria a redimir-se pelo meio com um golo, aos 38. Forsyth (77) também fez o um autogolo, fixando o resultado final.

Os eslovacos do Trnava, orientados pelo português Ricardo Chéu, receberam e venceram o Lokomotiv Plovdiv, por 3-1, porém a derrota na Bulgária (0-2) no primeiro desafio ditou o afastamento da segunda competição mais importante da UEFA.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória disputa-se em 08 de agosto, enquanto a segunda realiza-se uma semana depois, em 15.



Lusa