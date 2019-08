SC Braga sai em defesa de Sá Pinto e acusa tripulante de "postura arrogante e mal educada"

O Sporting de Braga reagiu em comunicado ao incidente que envolveu o treinador do clube, Ricardo Sá Pinto, expulso de um avião da Ryanair e identificado pela polícia.

O clube minhoto refere que, desde o embarque, o chefe de cabine de voo teve com Sá Pinto uma "postura arrogante e mal educada" e que o desentendimento com o esse elemento da tripulação acabou por resultar na expulsão de Sá Pinto do voo, que tinha como destino o Porto.

"Ricardo Sá Pinto vem publicamente informar do incidente ocorrido hoje ao princípio da noite no avião da Ryanair que fazia a ligação entre Faro e Porto.

Desde a sua entrada no avião que o chefe de cabine teve para consigo uma postura arrogante e mal educada. Não obstante este comportamento condenável, e tendo-lhe sido solicitado por este chefe de cabine que desligasse o telemóvel e os auriculares, acatou de imediato as instruções e desligou ambos os aparelhos.

Aquando da reserva do bilhete procedeu à marcação do seu lugar na primeira fila do avião e pago o respectivo valor por lugar especial.

Tal reserva de lugar acontece pela impossibilidade de manter o joelho dobrado durante o tempo de voo decorrente das graves lesões sofridas nos joelhos enquanto jogador de futebol.

Tendo a perna esticada por força da sua limitação física foi-lhe ordenado pela assistente de bordo que dobrasse as suas pernas tendo sido por ele explicado a impossibilidade de o fazer, razão pela qual adquiriu aquele lugar.

Perante esta posição devidamente explicada, a tripulação recusou-se a iniciar o voo, o que obrigou ao desembarque do passageiro Ricardo Sá Pinto.

É absolutamente condenável a postura do funcionário desta companhia de aviação `low Cost` e Ricardo Sá Pinto irá proceder judicialmente contra esta empresa e contra o aludido chefe de cabine pela actuação tida contra a sua pessoa."