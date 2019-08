Sá Pinto identificado pela PSP após altercação com hospedeira

O treinador do Sporting de Braga, Ricardo Sá Pinto, foi esta sexta-feira identificado pela PSP depois desta ter sido chamada a um avião da Ryanair, em Faro, devido a um desentendimento com uma hospedeira.

Fonte da PSP referiu à SIC que a polícia foi chamada ao interior da aeronave devido ao comportamento de um passageiro, que não permitia seguir viagem.

O treinador acabou por ser identificado pela polícia e posteriormente retirado do avião.

O voo da Ryanair de Faro para o Porto não chegou a descolar.

O clube minhoto reagiu entretanto ao incidente. Refere que, desde o embarque, o chefe de cabine de voo teve com Sá Pinto uma "postura arrogante e mal educada" e que o desentendimento com esse elemento da tripulação acabou por resultar na expulsão de Sá Pinto do voo, que tinha como destino o Porto.

Em comunicado, o SC Braga adianta ainda que Sá Pinto vai avançar com uma ação judicial contra a companhia aérea irlandesa.

Rafael Marchante

Sá Pinto regressou esta temporada ao futebol português para treinar o Sporting de Braga.

O técnico português conta com passagens pelo Sporting, Atromitos, Standard Liége, Belenenses, Al Fateh e Légia de Varsóvia.