Sporting já está no Algarve, Benfica só parte no sábado

Falta já pouco tempo para a Supertaça Cândido de Oliveira. O Sporting já está no Algarve onde este sábado de manhã vai fazer o treino de adaptação ao relvado do palco do jogo.

Já o Benfica abdicou de fazer esse treino, e só vai viajar para o sul do país sábado durante a tarde.