AC Milan anuncia contratação do argelino Ismaël Bennacer

O AC Milan anunciou hoje a contratação do médio internacional argelino Ismaël Bennacer, recente vencedora da Taça das Nações Africanas (CAN), que assinou por cinco anos, proveniente do Empoli.

"O AC Milan comunica que adquiriu ao Empoli os direitos desportivos sobre o jogador Ismaël Bennacer. O médio argelino chega ao clube a título definitivo e com um contrato de cinco anos", anunciou o clube milanês no seu sítio da Internet.Formado no Arles-Avignon, o antigo internacional sub-19 francês, de 21 anos, passou entre 2015 e 2017 pelo Arsenal, mas nunca se impôs na equipa principal, rumando em 2017/18 ao Empoli.

Na equipa italiana, Benaccer marcou dois golos em 39 jogos na 'Serie B', ajudando à subida à 'Serie A', na qual efetuou 37 encontros em 2018/19, época que fechou da melhor forma com o triunfo na CAN2019, no Egito.