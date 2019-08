Barcelona vence Arsenal e conquista troféu Joan Gamper

O FC Barcelona venceu hoje o Arsenal por 2-1 e conquistou o troféu Joan Gamper de futebol, no jogo de apresentação aos adeptos, apesar de Lionel Messi não ter saído do banco de suplentes.



A equipa londrina foi a primeira a marcar, pelo avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 36 minutos, após assistência do alemão Mesut Ozil, a culminar uma primeira parte em que o Arsenal foi claramente superior.



Na segunda parte, a equipa catalã, com Nelson Semedo a titular e a jogar até aos 63 minutos, conseguiu dar a volta ao marcador, graças a um autogolo de Maitland-Niles, aos 69, quando tentava atrasar para o seu guarda-redes, e a um golo do internacional uruguaio Luís Suarez, em cima do minuto 90.

