Árbitro faz gesto do VAR para marcar penálti... num jogo sem VAR

O jogo entre as equipas do Always Ready e do Bolívar, referente à 5.ª jornada da Liga Boliviana, ficou marcado por um momento insólito, protagonizado pelo árbitro Raúl Orosco.

Tudo aconteceu nos instantes finais do encontro, para lá dos 90 minutos, quando o juiz marcou penálti a favor do Always Ready, que jogava em casa, e recorreu ao gesto do vídeoárbitro (VAR).

O problema é que, no campeonato da Bolívia, não há VAR. Veja o momento:

O penálti acabou por ser assinalado mas desperdiçado e o Bolívar segurou o triunfo por 1-0, com um golo marcado ao minuto 85.