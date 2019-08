FC Porto nunca defrontou Krasnodar mas tem sido feliz com russos

O FC Porto vai jogar pela primeira vez com o Krasnodar, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, mas tem conseguido bons resultados contra equipas russas.

Na quarta-feira, na primeira mão, na Rússia, os 'dragões' vão encontrar pela primeira vez o Krasnodar, que será a quinta equipa russa que defrontam nas competições europeias.

Em 14 encontros com conjuntos russos, o FC Porto apenas perdeu duas vezes, ambas frente ao Zenit São Petersburgo, que impôs dois dos quatro empates dos vice-campeões lusos.

Na Rússia, onde jogam na quarta-feira, os 'azuis e brancos' conseguiram cinco vitórias, cedendo um empate e uma derrota, ambos com a equipa de São Petersburgo.

O primeiro confronto do FC Porto frente a equipas russas aconteceu em 2004/05, quando o FC Porto, então como campeão europeu, empatou em casa com o CSKA Moscovo (0-0), que viria a vencer a Taça UEFA nesse ano, e venceu na Rússia, por 1-0.

Duas temporadas depois, as duas equipas reencontraram-se novamente na fase de grupos da Liga dos Campeões e com novo empate a zero no Dragão e triunfo por 2-0 em Moscovo.

Na caminhada para o triunfo na Liga Europa de 2011, os 'dragões' afastaram duas equipas russas, novamente o CSKA (1-0 fora e 2-1 em casa), nos oitavos de final, e o Spartak de Moscovo (5-1 em casa e 5-2 fora), nos quartos de final.

Seguiram-se quatro confrontos com o Zenit na fase de grupos da 'Champions', sem que os 'dragões' conseguissem qualquer triunfo, perdendo na Rússia, por 3-1, e empatando em casa a zero, em 2011/12.Em 2013/14, o Zenit triunfou no Dragão, por 1-0, e cedeu um empate 1-1 em casa.

Na última temporada, naquela que foi a sua melhor prestação numa fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto conseguiu dois triunfos sobre o Lokomotiv Moscovo, por 3-1, na Rússia, e por 4-1 em casa.

Lusa