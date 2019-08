Félix e Ronaldo entre os nomeados para melhor do ano nas Quinas de Ouro

O avançado João Félix, que trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, foi esta segunda-feira um dos nomeados para o prémio de jogador do ano da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), juntamente com Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Ruben Neves.

Os vencedores dos prémios que a FPF atribui em conjunto com a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) serão conhecidos na 4.ª edição da Gala das Quinas de Ouro, que se realiza em 02 de setembro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Campeão português com o Benfica, João Félix, de 19 anos, marcou 22 golos no clube e na seleção portuguesa na época de estreia ao mais alto nível, enquanto Cristiano Ronaldo foi campeão em Itália no primeiro ano na Juventus, anotando 28 golos no total, e Bernardo Silva ganhou tudo em Inglaterra com o Manchester City.

Bruno Fernandes, com 32 golos ao serviço do Sporting, dos quais 23 no campeonato, tornou-se o médio mais concretizador de sempre numa época na Europa, enquanto Rúben Neves foi um dos mais influentes jogadores do Wolverhampton, liderado por Nuno Espírito Santo, que terminou a liga inglesa em sétimo.

Entre os treinadores nomeados estão Bruno Lage, que conduziu o Benfica ao título nacional, e Fernando Santos, que levou a seleção portuguesa à vitória na primeira edição da Liga das Nações.

As votações nas 15 categorias dos prémios, que serão feitas por treinadores, jogadores e adeptos, teve início hoje e prolonga-se até 23 de agosto.

Nomeados para os prémios Quinas de Ouro

Jogador do ano: Rúben Neves (Wolverhampton), João Félix (Benfica/Atlético Madrid), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Bruno Fernandes (Sporting).

Jogadora do ano: Jéssica Silva (Levante/Lyon), Sofia Silva (Sportinng de Braga), Cláudia Neto (Wolfsburgo), Dolores Silva (Atlético Madrid/Sporting de Braga), Vanessa Marques (Sporting de Braga)

Treinador do ano futebol masculino: Bruno Lage (Benfica), Vítor Pereira (Shanghai SIPG), Fernando Santos (Seleção portuguesa), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk/Roma), Vítor Oliveira (Paços Ferreira/Gil Vicente)

Treinador do ano feminino: Mara Vieira (Valadares Gaia), Madalena Gala (Futebol Benfica), João Marques (Benfica/Famalicão), José Paisana (Seleção portuguesa feminina sub-17), Miguel Santos (Sporting de Braga)

Treinador do ano formação: João Videira (Benfica juniores sub-19 fem), Leandro Pires (Desportivo das Aves sub-23), Luís Araújo (Benfica juvenis), Mário Silva (FC Porto juniores), Pedro Coelho (Sporting iniciados)

Equipa do ano masculino: Sporting, Desportivo das Aves sub-23, FC Porto sub-19, Seleção portuguesa, Benfica

Equipa do ano feminina: Futebol Benfica, Valadares, Seleção portuguesa sub-17, Sporting de Braga, Benfica.

Jogador do ano futsal: Erick (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), André Coelho (Benfica), Ricardinho (Inter Movistar), Pany Varela (Sporting).

Jogadora do ano futsal: Janice Silva (Benfica), Ana Azevedo (Vermoim), Ana Catarina (Benfica), Fifó (Benfica), Sofia Vieira (Kick Off C5).

Treinador do ano masculino futsal: José Luís Mendes (Seleção portuguesa sub-19), Pedro Costa (Nagoya Oceans em 18/19), Joel Rocha (Benfica), Nuno Dias (Sporting), Orlando Duarte (Nikars Riga/ Orchies Pevele)

Treinador do ano futsal feminino: Francisco Paiva (Vermoim), Rui Ferreira (Sporting), André Teixeira (Novasemente), Bruno Fernandes (Benfica), Luís Conceição (Seleção portuguesa).

Equipa futsal masculino: Modicus, Seleção portuguesa sub-19, Fundão, Sporting, Benfica.

Equipa futsal feminino: Novasemente, Quinta dos Lombos, Seleção portuguesa, Seleção portuguesa sub-19, Benfica.

Jogador futebol praia: Madjer (Sporting), Coimbra (Sporting), Bê Martins (Sporting de Braga), Jordan (Sporting de Braga), Torres (Sporting de Braga).

Equipa do ano futebol praia: Sporting, ACD O Sótão, Sporting de Braga, Seleção portuguesa, Casa Benfica Loures.

Lusa